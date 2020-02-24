Назначен арбитр на матч мадридского "Реала" и "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Итальянский рефери Даниэле Орсато получил назначение на матч 1/8 финала между мадридским " Реалом " и "Манчестер Сити".

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Помогать итальянцу будут лайнсмены Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, резервный арбитр Даниэле Довери. За работу VAR будет отвечать Массимилиано Иррати.



Матч "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 26 февраля, в 23:00 по московскому времени. Ответный матч в Англии пройдет 17 марта.



Напомним, английский гранд из-за нарушения правил финансового fair-play на два сезона (начиная со следующего) отстранили от еврокубков, а также оштрафовали на 30 млн евро.