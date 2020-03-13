Все еврокубковые матчи на следующей неделе не состоятся. О датах проведения игр будет объявлено позже.
Принято данное решение из-за пандемии коронавируса в мире.
Ранее некоторые матчи еврокубков прошли при пустых трибунах, а некоторые игры были отменены.
Некоторые европейские чемпионаты также уже объявили о приостановке регулярного первенства на определенный период.
На сегодняшний день коронавирусом в мире заражено более 130 000 человек. Число погибших близится к 5000 человек.
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Коронавирус закрывает футбол. Возможно, 17 марта остановят вообще всё: и РПЛ, и еврокубки, а также отменят Евро
УЕФА приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса
Официальный сайт УЕФА сообщил о решении приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги европы.
Фото: УЕФА
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