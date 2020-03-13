УЕФА приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Официальный сайт УЕФА сообщил о решении приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги европы.

Фото: УЕФА

Все еврокубковые матчи на следующей неделе не состоятся. О датах проведения игр будет объявлено позже.Принято данное решение из-за пандемии коронавируса в мире.Ранее некоторые матчи еврокубков прошли при пустых трибунах, а некоторые игры были отменены.Некоторые европейские чемпионаты также уже объявили о приостановке регулярного первенства на определенный период.На сегодняшний день коронавирусом в мире заражено более 130 000 человек. Число погибших близится к 5000 человек.