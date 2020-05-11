УЕФА намерена сократить или даже отменить квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне

Европейский футбольный союз постарается сократить количество матчей этим летом.

Об этом сообщает The Times.



По информации источника, количество отборочных раундов еврокубков в сезоне 2020/2021 может быть сокращено - УЕФА рассматривает вариант, при котором пары в квалификации будут играть по одному матчу вместо двух.



В основной этап ЛЧ из квалификации попадают лишь шесть команд. В Лиге Европы ситуации намного сложнее - там таких команд 17.



Другая идея насчёт квалификации Лиги чемпионов заключается в проведении лишь одного отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием 12 чемпионов лиг с наиболее высоким рейтингом.



Источник сообщает, что решение будет принято 27 мая.