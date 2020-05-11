УЕФА намерена сократить или даже отменить квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне

Европейский футбольный союз постарается сократить количество матчей этим летом.
Об этом сообщает The Times.

По информации источника, количество отборочных раундов еврокубков в сезоне 2020/2021 может быть сокращено - УЕФА рассматривает вариант, при котором пары в квалификации будут играть по одному матчу вместо двух.

В основной этап ЛЧ из квалификации попадают лишь шесть команд. В Лиге Европы ситуации намного сложнее - там таких команд 17.

Другая идея насчёт квалификации Лиги чемпионов заключается в проведении лишь одного отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов с участием 12 чемпионов лиг с наиболее высоким рейтингом.

Источник сообщает, что решение будет принято 27 мая.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Коронавирус УЕФА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Президент Ла Лиги: с момента рестарта матчи будут проводиться ежедневно на протяжении 35 дней
19-летний футболист "Аталанты" скончался из-за аневризмы мозга
УЕФА намерена сократить или даже отменить квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне 1
Жена Погребняка: у нас табу на выставление нашей жизни в соцсети 1
Генеральный директор "Ахмата": в этой экономической ситуации будем расторгать контракты 1
"Реал" возобновил тренировки (фото)
Владеющая "Сити" компания купила девятый клуб 1
Сычев рассказал, кто вдохновляет его из мира футбола 1
Директор "Тамбова": совершенно не вижу возможности играть, пока у нас в стране такая ситуация
"Вы оставляете позади самых талантливых и прогрессивных тренеров". Президент "Динамо" Киев поздравил Сёмина
Смолов приступил к тренировкам в составе "Сельты", не пройдя карантин (видео) 5
Джикия: вешу меньше, чем в марте. Главное - не сорваться
Игрок "Шахтера": конечно же, я злой на Россию. Всегда хотел жить в нормальном городе 16
Медведев: РПЛ и РФС могут разрешить 5 замен на период доигрывания
Комментатор Неценко: со всеми здороваюсь за руку, кто не сошел с ума от запугивания 2
Медведев назвал крайний день для решения о возобновлении сезона 1
Евсеев: надо уметь и закрутить гайки, и наоборот - поощрить игроков
Газизов: решение по Игбуну будет принимать "Динамо", так как у них есть право выкупа
Рамос: нашей стране нужен футбол для поддержки экономики, а болельщикам - в качестве отвлекающего момента
Глушаков прокомментировал видео футболистки сборной России: ути, мой цветочек заговорил 1
Ловчев: Семин работает не для того, чтобы на его счет упали какие-то деньги. Он не может без работы 3
Президент Ла Лиги: никто не знает точные даты возобновления сезона
Сегодня Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней (прямая трансляция)
Радимов - о возобновлении РПЛ: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты
Уткин - о возобновлении сезона: наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно 2
Юрий Семин отмечает 73-летие. "Локомотив" опубликовал поздравление 7
"Процентов 80 друзей вне футбола вообще остались без работы". Джикия - о последствиях пандемии 4
Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня
Радимов поздравил "Сарагосу" с годовщиной победы в финале Кубка обладателей кубков
Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня
Все новости