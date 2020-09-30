"Зенит" будет в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов, "Краснодар" - в третьей, "Локомотив" - в четвертой.
Напомним, после победы "Краснодара" над ПАОКом в раунде плей-офф Россию в групповой стадии главного еврокубкового турнира представят три команды.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 1 октября.
Стало известно, в каких корзинах будут российские клубы при жеребьевке Лиги чемпионов
Стало известно, в какие корзины будут распределены "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Лига чемпионов
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