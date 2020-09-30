Одно эмодзи потребовалось Галицкому, чтоб выразить эмоции от выхода "Краснодара" в групповой этап ЛЧ
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий сдержанно выразил эмоции от выхода клуба в групповой этап Лиги чемпионов.
Галицкому потребовалось лишь одно эмодзи.
Напомним, клуб который был основан в 2008 году, сегодня впервые в своей истории вышел в групповую стадию ЛЧ. Южане попали в третью корзину жеребьевки, которая состоится сегодня.
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