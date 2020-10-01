"Зенит" выйдет из группы. "Краснодар", скорее, не вывезет. "Локомотиву" - удачи в РПЛ

Вчерашняя победа "Краснодара" и максимальное представительство нашего чемпионата в главном клубном турнире Европы, безусловно, повод для радости. Но нужно понимать, что основной экзамен для российского футбола еще впереди. Многие годы групповой этап жестко разрушает наши надежды и амбиции. Даже грозный и непобедимый внутри страны "Зенит" с треском вылетает из кажущегося спокойно проходимым квартета, погружая нас в атмосферу грусти и печали и оставляя с верой в то, что через год все будет по-другому.
В этой связи с каждым годом оценки и ожидания становятся все более аккуратными, все более наполненными скепсисом. Сегодняшняя жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов не дала особого повода для оптимизма. У "Зенита", конечно, самая привлекательная четверка из тех, где есть российские клубы. Но это во многом следствие того, что "питерцы" вновь попали в первую корзину и автоматически избежали большого количества грозных соперников.
Конкурировать с "Боруссией" будет сложно. У серебряного призера Бундеслиги крепкий состав с целым рядом юных талантов. Конечно, молодости свойственна нестабильность, но для компенсации этого в команде есть такие опытные ребята, как Хуммельс, Витцель и Ройс. "Дортмундцы" - очевидный фаворит группы F. А вот с "Лацио" и "Брюгге" "Зенит" имеет все шансы на успех. Чемпион Бельгии - опытный еврокубковый боец, но без особых успехов в последнее время. С ним, как и с любой другой командой, которая выпала бы из четвертой корзины, "сине-бело-голубые" не имеют права терять очки.
От встреч с "итальянцами" тоже можно требовать максимального результата. Да, у них есть невероятный Чиро Иммобиле, который забивает в среднем практически по 1 голу за матч. Да, они представляют превышающую по уровню РПЛ Серию А. Но у нынешнего "Лацио" нет никакого опыта игры в Лиге Чемпионов. "Зенит" имеет в этом аспекте определенное преимущество, которое может сыграть не самую последнюю роль.
Прогноз - "Зенит" займет в группе F второе место
От чемпиона России переходим к вице-чемпиону. Московский "Локомотив" попал в ужасную для себя группу. Ничего хорошего от встреч с "Баварией" ждать не приходится. С "Атлетико" "железнодорожники" играли в прошлом году и по факту не имели ни единого реального шанса даже на ничью. Сейчас команда из Мадрида не сильно отличается от своей версии образца осени 2019, а потому резонно ожидать очередных двух уверенных ее побед над соперником из РПЛ.
На фоне поистине большущих клубов из первых двух корзин "Зальцбург" выглядит, конечно, менее грозным. Но надо помнить, что эта команда придерживается атакующей стратегии, подразумевающей игру на высоких скоростях и с минимальным количеством пауз. "Локомотиву" будет очень не просто совладать с бодрыми ребятами из австрийского "РБ". Даже за выход в плей-офф Лиги Европы Николич вряд ли зацепится.
Прогноз - "Локомотив" займет в группе A последнее место
"Краснодар" получил настолько рабочую группу, насколько она могла быть таковой для дебютанта группового этапа Лиги Чемпионов. С одной стороны, в соперниках короли Лиги Европы, представитель английской Премьер-Лиги и третья после "ПСЖ" и "Марселя" команда Франции. С другой стороны, не самый грозный коллектив, который мог достаться из первой корзины, не самый топовый клуб, который мог быть из Англии, и такой же как "Краснодар" новичок этой стадии турнира.
"Ренн", правда, на старте нынешнего сезона находится в отличной форме, имеет в составе очень талантливых ребят и не испытывает проблем в игровом плане. Но в Лиге Чемпионов все будет в первый раз, а потому и "французы", и "краснодарцы" вполне могут рассчитывать на успех в очных встречах. На дистанции из шести туров "Севилья" и "Челси", конечно, будут иметь преимущество и наверняка вместе выйдут в плей-офф главного клубного турнира Европы. Команда Мусаева же всерьез поборется лишь за третье место, но зато у нее есть шансы выиграть эту борьбу и выйти в лигоевропейскую весну.
Прогноз - "Краснодар" займет в группе E третье место
Составы всех групп вы можете посмотреть ниже. Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров сразится с киевским "Динамо", а Месси и Роналду вновь встретятся друг с другом на футбольном поле. "Лейпциг" попробует взять реванш у выбившего его в полуфинале "ПСЖ", а сами "парижане" получили шанс поквитаться с "МЮ" за вылет в 1/8 финала в 2019 году. "Аталанта" Миранчука попала в квартет с "Ливерпулем", "Аяксом" и "Митьюлландом" и, кажется, имеет хорошие шансы пройти дальше. "Марсель" нашего старого знакомого Виллаш-Боаша сыграет с не чуждым тренеру "Порту", а "Шахтер" получил из третьей и четвертой корзин одних из самых сложных соперников.
Фото: Чемпионат, Официальный сайт ФК "Зенит", Официальный сайт ФК "Локомотив", Официальный сайт ФК "Краснодар"
"Зенит" выйдет из группы. "Краснодар", скорее, не вывезет. "Локомотиву" - удачи в РПЛ
Какие перспективы у российских клубов в групповом этапе Лиги Чемпионов и ждать ли триумфа хотя бы одного из них?
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