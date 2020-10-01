Какое место в своей группе займет "Зенит"?

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"Зенит" выйдет из группы. "Краснодар", скорее, не вывезет. "Локомотиву" - удачи в РПЛ

Какие перспективы у российских клубов в групповом этапе Лиги Чемпионов и ждать ли триумфа хотя бы одного из них?