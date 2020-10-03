В австрийском "РБ Зальцбург" выявлено три случая коронавируса, сообщает официальный твиттер клуба. Команда отправляется на карантин в полном составе с возможностью выезда из дома только на тренировки и матчи. Все текущие вызовы игроков "Зальцбурга" в национальные сборные отменены.
"РБ Зальцбург" является соперником московского "Локомотива" в группе Лиги чемпионов. "Железнодорожники" должны встретиться с австрийским клубом уже в первом туре ЛЧ - на 21 октября запланирован матч "Локо" против "РБ" на выезде.
В "Зальцбурге" три случая коронавируса. Австрийцы в одной группе с "Локомотивом" в ЛЧ
В австрийском "Зальцбурге" - три положительных теста на COVID-19.
Фото: Getty Images
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