Главным арбитром встречи назначен арбитр Сердар Гезюбююк из Турции. Помогать ему будут голландцы Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. На VAR будут работать Пол ван Букел и Деннис Хиглер (оба Нидерланды).
Напомним, что встреча "Зальцбурга" и "Локомотива" состоится в среду, 21 октября, на "Ред Булл Арене". Стартовый свисток матча прозвучит в 19:55 по Москве.
Источник: Официальный сайт УЕФА
Матч Лиги чемпионов "Зальцбург" — "Локомотив" обслужит турецкий арбитр Гезюбююк
Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зальцбург" - "Локомотив".
Фото: ФИФА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!