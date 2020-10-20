Газинский - о дебюте в Лиге чемпионов: мечты сбываются, главное верить

Матч "Краснодара" и французского "Ренна", прошедший для "быков" в гостях, закончился вничью - 1:1. Полузащитник Юрий Газинский вышел на замену вместо Даниила Уткина на 72 минуте встречи и помог своей команде удержать важную ничью.
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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский поделился с подписчиками в инстаграме эмоциями от своей первой игры в групповом раунде ЛЧ.
Матч "Краснодара" и французского "Ренна", прошедший для "быков" в гостях, закончился вничью - 1:1. Полузащитник Юрий Газинский вышел на замену вместо Даниила Уткина на 72 минуте встречи и помог своей команде удержать важную ничью.
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