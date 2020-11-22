Южане набрали одно очко в трёх матчах. Они сыграли вничью с "Ренном" (1:1), а также уступили "Челси" (0:4) и "Севилье" (2:3). На следующей неделе "Краснодар" будет принимать "Севилью".
"Дебют "Краснодара" в Лиге чемпионов? Я ни на что не рассчитывал. Довольно глупо что-то загадывать, впервые участвуя в турнире, тем более с нашим количеством кадровых потерь. Считаю, результат "Краснодара" в Лиге чемпионов не лучший, но могло быть и хуже", - приводит слова Уткина пресс-служба "быков".
Д. Уткин: результат "Краснодара" в Лиге чемпионов не лучший, но могло быть и хуже
Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин поделился мнением о выступлении комады в первом круге группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: РИА "Новости"
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