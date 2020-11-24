"Салах уже вернулся к тренировкам с командой. Он сдал отрицательный тест на коронавирус и готов вернуться на поле", - цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа пресс-служба клуба.
25 ноября "Ливерпуль" на своем поле примет "Аталанту" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Салах готов сыграть против "Аталанты"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вернулся к тренировкам после коронавируса.
Фото: BBC
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