Салах готов сыграть против "Аталанты"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вернулся к тренировкам после коронавируса.

Фото: BBC

"Салах уже вернулся к тренировкам с командой. Он сдал отрицательный тест на коронавирус и готов вернуться на поле", - цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа пресс-служба клуба.



25 ноября "Ливерпуль" на своем поле примет "Аталанту" в матче группового этапа Лиги чемпионов.