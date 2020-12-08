Канадский защитник "Баварии" Дэвис восстановился после травмы и может сыграть с "Локомотивом"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик сообщил о возвращении в общую группу травмированного защитника Альфонсо Дэвиса.

Фото: ФК "Бавария"

- Альфонсо Дэвис вернулся в строй, и мы планируем, что завтра он выйдет на поле. Посмотрим, появится ли он с первых минут или во втором тайме, - цитирует Флика официальный сайт УЕФА.



20-летний левый защитник "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвис в последний раз выходил на поле 24 октября в матче Бундеслиги против "Айнтрахта", после чего у него был диагностирован разрыв связки голеностопного сустава.