- Судья оскорбил одного из членов нашего тренерского штаба. Это просто позор. Наша команда приняла решение выразить протест в связи с произошедшим. Расизму нужно положить конец. Людям пора понять, что нет цвета, нет пола. Все мы одинаковые, - передает слова Жулиано Sport24 со ссылкой на бразильские СМИ.
Напомним, игроки турецкого "Истанбул Башакшехира" покинули поле по ходу выездного матча 6 тура Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен". Причиной этого стало англоязычное расистское оскорбление, которое услышал темнокожий тренер "Истанбула" в румынской фразе резервного арбитра Себастьяна Колцеску, обращенной к своему соотечественнику, главному рефери матча Овидиу Хацегану.
Экс-игрок "Зенита" Жулиано: расизму нужно положить конец. Пора понять, что нет цвета, нет пола. Все одинаковые
Бывший игрок "Зенита" и полузащитник турецкого "Истанбула" Жулиано прокомментировал скандал на тему расизма, произошедший в матче его клуба в Лиге чемпионов против ПСЖ.
Фото: AFP
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