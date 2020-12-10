"К сожалению тот футбол, в который мы играем в России, устарел. И с точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Это футбол с совсем другой интенсивностью. Играя в такой спокойный футбол здесь, в России, очень сложно перестроиться на другие скорости. Европейский футбол более интенсивен, приходится играть под давлением. И с точки зрения тактической подготовки футбол в Европе находится на другом, более качественном уровне", - сказал Дюков.
Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" заняли в своих группах Лиги чемпионов последние места. "Краснодар" занял третье место и пробился в плей-офф Лиги Европы.
ЦСКА сегодня проведет заключительный матч в Лиге Европы против загребского "Динамо". "Армейцы" также потеряли выйти в 1/16 финала Лиги Европы.
Источник: Р-Спорт
Дюков: футбол в России устарел
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.
Фото: Кристина Коровникова
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