Фирмино спросили, не было ли ему жалко "Спартак" в том матче. В ответ бразилец заявил, что не запомнил ту игру.
"Не жалко ли мне было "Спартак"? Черт, я не помню этого матча. Я вам клянусь!" - сказал Фирмино.
Отметим, что в текущем розыгрыше английской Премьер-Лиги 29-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 30 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
На данный момент "Ливерпуль" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе мерсисайдцев 53 очка.
Источник: Чемпионат
Фирмино: было ли мне жалко "Спартак" из-за разгрома на "Энфилде" со счетом 0:7? Клянусь, я не помню этого матча!
Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что не помнит о победе "красных" над "Спартаком" (7:0) на "Энфилде" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
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