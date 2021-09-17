— Мы любим загадывать наперед, но для начала давайте поставим задачу просто обыграть "Мальме". А уж потом, как пойдет игра, думать о результативности и раскладах сил в группе, — цитирует Спивака Bobsoccer.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" проиграл "Челси" (0:1). "Мальме" разгромно уступил "Ювентусу" (0:3).
В среду, 29 сентября, "Зенит" дома сыграет против шведского клуба. Матч начнется в 19:45 мск.
Чемпионат России возобновится для команды Сергея Семака в понедельник, 20 сентября. Соперником "Зенита" станет "Рубин", а игра пройдет в Казани.
Слуцкий: при подготовке к матчу с "Зенитом" нам нужно учитывать, что они доминируют в РПЛ
Спивак: для начала давайте поставим задачу просто обыграть "Мальме", а затем будем думать о раскладах
Экс-футболист "Зенита" Александр Спивак поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Мальме" в Лиге чемпионов.
Фото: Советский спорт