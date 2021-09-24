Тебас считает, что УЕФА должен сделать так, чтобы увеличение количества матчей в ЛЧ не повлияло негативно на игры национальных первенств.
"Есть вещи, которые окажут прямое влияние на национальные чемпионаты. В том числе количество матчей - увеличение игр в Лиге чемпионов не должно пойти во вред остальным турнирам", - сказал Тебас.
Ранее УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, обновленный турнир стартует в 2024 году. Ожидается, что в турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас.
Источник: РБК
Президент Ла Лиги высказался о рисках из-за изменения формата Лиги чемпионов
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о реформе Лиги чемпионов.
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