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Губерниев: Франция - позор!

Комментатор Дмитрий Губерниев не стал сдерживать эмоций после вылета сборной Франции с чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Он подверг жёсткой критике игру команды Дидье Дешама и персонально прошёлся по её лидерам.

- Франция - позор! День взятия Бастилии впустую прошёл! Лидеры нулевые! Мбаппе и Олисе - поленушки! - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В полуфинале мирового первенства французы уступили Испании со счётом 0:2. Авторами забитых мячей стали Микель Оярсабаль и Педро Порро. Благодаря этой победе испанская сборная первой обеспечила себе место в финале турнира, где сыграет с победителем пары Англия - Аргентина.

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