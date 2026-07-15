Губерниев: Франция - позор!

Комментатор Дмитрий Губерниев не стал сдерживать эмоций после вылета сборной Франции с чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Франция - позор! День взятия Бастилии впустую прошёл! Лидеры нулевые! Мбаппе и Олисе - поленушки! - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Он подверг жёсткой критике игру команды Дидье Дешама и персонально прошёлся по её лидерам.В полуфинале мирового первенства французы уступили Испании со счётом 0:2. Авторами забитых мячей стали Микель Оярсабаль и Педро Порро. Благодаря этой победе испанская сборная первой обеспечила себе место в финале турнира, где сыграет с победителем пары Англия - Аргентина.