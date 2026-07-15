Сулейманов - о Роналду: полузащитники сборной Португалии не доносили до него мяч

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- В защиту Криштиану скажу, что он на самом деле столько открываний делал… Полузащитники до него мяч не доносили. Реально казалось, как будто они ему специально не отдают передачу, - сказал Сулейманов на YouTube-канале Fonbet.

По словам нападающего, португалец регулярно открывался под передачи, однако партнёры редко находили его на поле.На мировом первенстве 41-летний Роналду отметился тремя забитыми мячами. Сборная Португалии завершила борьбу за трофей уже на стадии 1/8 финала, уступив будущему финалисту турнира - Испании (0:1).