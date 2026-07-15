Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
22:00
АргентинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
18:00
ФакелНе начат

Сулейманов - о Роналду: полузащитники сборной Португалии не доносили до него мяч

Российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов считает, что критика в адрес Криштиану Роналду после чемпионата мира - 2026 во многом несправедлива.
Фото: ФИФА
По словам нападающего, португалец регулярно открывался под передачи, однако партнёры редко находили его на поле.

- В защиту Криштиану скажу, что он на самом деле столько открываний делал… Полузащитники до него мяч не доносили. Реально казалось, как будто они ему специально не отдают передачу, - сказал Сулейманов на YouTube-канале Fonbet.

На мировом первенстве 41-летний Роналду отметился тремя забитыми мячами. Сборная Португалии завершила борьбу за трофей уже на стадии 1/8 финала, уступив будущему финалисту турнира - Испании (0:1).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится