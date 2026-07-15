Тедеев: у Аргентины больше шансов, чем у Англии

Экс-наставник "Алании" и "Ростова" Заур Тедеев считает, что сборная Аргентины способна сделать ещё один шаг к защите чемпионского титула.

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- Если Аргентина не будет пропускать простые мячи и ошибаться в обороне, у них больше шансов победить, чем у Англии. Сегодняшняя сборная Англии мне кажется очень сильной командой, - цитирует Тедеева "Чемпионат"

При этом специалист отметил, что южноамериканцам нельзя допускать ошибок у своих ворот, поскольку Англия находится в отличной форме.Второй полуфинал чемпионата мира - 2026 состоится 15 июля. Победитель встречи между Англией и Аргентиной выйдет в финал, где уже ждёт сборная Испании, обыгравшая Францию со счётом 2:0.