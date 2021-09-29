Эта игра состоится сегодня, 29 сентября, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - в 19:45 мск.
"Думаю, сегодня "Зенит" не проиграет европейскому середняку. Стоит отметить игру питерцев в матче с "Челси", где они хорошо смотрелись. К тому же, Дзюба стал набирать хорошие обороты в последних матчах", - приводит слова Кухарчука "РБ Спорт".
В 1-м туре подопечные Семака в гостях уступили "Челси" (0:1). Шведский клуб на своем поле проиграл "Ювентусу" со счетом 0:3.
Встречу обслужит бригада арбитров из Греции. Главный судья - Тасос Сидиропулос, его ассистентами будут Лазарос Димитриадис и Полихронис Костарас, резервный арбитр - Яннис Пападопулос. За систему ВАР будут отвечать испанские судьи Хосе Санчес и Гильермо Куадра.
Кухарчук: "Зенит" не проиграет европейскому середняку
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Мальме".
Фото: ФК "Зенит"