"Барселона" обыграла киевское "Динамо" и вышла на второе место в группе ЛЧ

Фото: твиттер ФК Барселона

Лига чемпионов



4 тур



Группа E



"Динамо" Киев 0:1 "Барселона"



Гол: Ансу Фати, 70 Ансу Фати, 70

Единственный гол в этой встрече на 70-й минуте забил форвард каталонцев Ансу Фати.После этой победы "Барселона" с 6-ю очками вышла на второе место в группе. Киевляне набрали одно очко и остаются последними.: Бущан, Кендзера (Тымчик, 77), Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 81), де Пена (Вербич, 77), Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), Гармаш (Витиньо, 71).: тер Стеген, Мингеса, Лангле (Араухо, 79), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави (Дембеле, 66), Депай, Фати (Бальде, 87).Предупреждения: Эрик Гарсия, 20, Гармаш, 41, Буяльский, 45+1, Гави, 46, Лангле, 50.