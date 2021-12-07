"Чилуэлл, Канте, Чалоба, Жоржиньо и Ковачич не смогут сыграть в Петербурге. У Ковачича был положительный тест сегодня. Поэтому это для нас потеря.
Я еще не принял решение, кто будет играть. У некоторых игроков была перенагрузка. Например, у центральных защитников и полузащитников", - сказал Тухель.
Отметим, что встреча "Зенит" - "Челси" состоится в среду, 8 декабря, в рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
"Челси" уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Зенит" обеспечил себе третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Sport24
Тухель рассказал, кто из игроков "Челси" не поможет команде в матче с "Зенитом"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что пять игроков лондонской команды пропустят матч с "Зенитом".
Фото: Getty Images