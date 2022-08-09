"У нас достаточно хорошие партнерские отношения с УЕФА. Ни с их стороны не было вопросов, ни с нашей. У нас действующее соглашение, контракт…
Сколько матчей покажем? Каждый игровой день будет присутствовать в сетке. Одну-две прямых трансляций с Лиги чемпионов и Лиги Европы в день мы планируем показывать", - цитирует Конова "Матч ТВ".
Напомним, российские клубы, расположившиеся в первой четверке чемпионата страны по итогам минувшего сезона, не смогут принять участие в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Соответствующее решение приняла УЕФА.
После четырех туров нового розыгрыша в таблице чемпионата лидирует ЦСКА, на второй строчке расположился "Спартак". Действующий чемпион страны "Зенит" находится на 6-м месте.
На "Матч ТВ" рассказали, смогут ли транслировать игры ЛЧ и ЛЕ в сезоне 2022/2023
Заместитель генерального продюсера "Матч ТВ" Василий Конов высказался о ситуации с показом матчей нового розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы на телеканале.
Фото: "Матч ТВ"