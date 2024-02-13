"Для меня "Реал" и "Манчестер Сити" - фавориты на победу в Лиге Чемпионов. "Бавария" не очень идёт в Бундеслиге. Смотрел игру с "Байером" и удивился состоянием мюнхенцев. "Бавария" не так сильна, как обычно. Пока других претендентов не вижу", - поделился Булыкин.
Мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" являются победителями Лиги Чемпионов двух последних сезонов. На стадии 1/8 финала текущего розыгрыша. Действующие обладатели трофея, "Манчестер Сити", встретятся с датским "Копенгагеном". "Реал", в свою очередь, сыграет с немецким "РБ Лейпцигом". Первые матчи состоятся сегодня в 23:00 по московскому времени.
Мюнхенская "Бавария" уступила в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенскому "Байеру" со счетом 3:0. Отрыв "Байера" в турнирной таблице увеличился до пяти очков.
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин: "Реал" и "Манчестер Сити" - фавориты Лиги Чемпионов
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал главных, по его мнению, претендентов на победу в Лиге Чемпионов.
Фото: Reuters