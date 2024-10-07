"Мечтал обыграть "Барселону"? Не то, чтобы мечтал. Просто прикол из детства – когда-то что-то написал, даже не помню сколько лет мне было. Смешно, все вспомнили. А так – команда, как команда, у нас задача – побеждать любую", - приводит слова Головина официальный сайт РФС.
"Монако", в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25 19 сентября на своём поле обыграл испанскую "Барселону" со счётом 2:1. За монегасков отличились Магнес Аклиуш и Джордж Иленикена, у каталонцев - Ламин Ямаль.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин в том матче вышел на поле в перерыве на замену, результативными действиями не отметился
Головин - о победе над "Барселоной" в Лиге чемпионов: команда, как команда
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал победу над испанской "Барселоной" в матче Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Монако"