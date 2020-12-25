Источник: российского болельщика Ивкина во Франции выпустили из тюрьмы, но затягивают его возвращение в Россию

Французские власти официально выпустили российского болельщика Михаила Ивкина из тюрьмы, но отправили его в центр депортации вместо передачи консулу.
Фото: AFP
Российский болельщик Михаил Ивкин, осужденный французским судом на 3 года лишения свободы за участие в беспорядках во время ЧЕ-2016 и уже отбывший свое наказание, официально вышел из тюрьмы, сообщают СМИ.

Однако, по данным источника, фактически Ивкина попросту переправили из тюрьмы в центр депортации в Ниме, где он может дожидаться судебного решения об отправке в Россию в течение 3 месяцев. При этом российское консульство запрашивало у властей Франции время освобождения Ивкина, чтобы встретить его и сразу же переправить в Российскую Федерацию, но получить эту информацию так и не смогло.

Источник: Sport24

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