Источник: российского болельщика Ивкина во Франции выпустили из тюрьмы, но затягивают его возвращение в Россию

Французские власти официально выпустили российского болельщика Михаила Ивкина из тюрьмы, но отправили его в центр депортации вместо передачи консулу.

Фото: AFP