Бразилия - Испания 1 - 1 (Перерыв) Текстовая трансляция

Олимпийские игры-2020



Финал

Голы: Матеус Кунья, 45+2 - Оярсабаль, 61.

Нереализованный пенальти: Ришарлисон, 38 (выше).



90+3' Звучит свисток об окончании основного времени! Впереди 2 дополнительных тайма по 15 минут!



90+2' Ришарлисон получает мяч на левом краю штрафной и сходу пытается пробить, однако Оскар Хиль блокирует попытку бразильца.



90+1' Пау Торрес после навеса с углового добирается до верхового мяча на дальней штанге, однако не попадает в ближний угол.



90' 3 минуты добавлено к основному времени второго тайма.



89' Дуглас Луис получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Ольмо.



88' ОПАСНО!!! Брайан Хиль получает мяч перед штрафной, подрабатывает под левую и стреляет в ближний верхний угол - перекладина снова спасает ворота Сантоса!



86' Арана оказывается на газоне в штрафной соперника после единоборства с Оскаром Хилем, но свисток арбитра молчит.



85' ОПАСНО!!! Оскар Хиль в попытке исполнить подачу с правого фланга в итоге направил его в перекладину, Сантос в этой ситуации был бессилен!



84' Еще один угловой бразильцев, в этот раз Клаудиньо нашел голову Нино, но удар защитника получился неточным.



82' Угловой на левом фланге заработали бразильцы, однако подача получилась совсем неудачной, мяч полетел слишком высоко и в итоге покинул пределы поля.



80' 10 минут до окончания основного времени этого финала, остроты у ворот команд становится всё меньше и меньше.



78' Дуглас Луис загружает мяч в штрафную испанцев, однако Унаи Симон уверенно играет кулаками на выходе.



76' Не спешит с заменами Андре Жардин, по-прежнему на скамейке сборной Бразилии остается Малком.



74' Арана остро простреливает с левого края штрафной, однако Матеусу Кунье не удалось встретиться с мячом в центре.



72' Брайан Хиль обыгрывает на левом краю штрафной Дани Алвеса, однако опытного капитана успевает подстраховать Антони.



69' Подолгу испанцы катают мяч в центре поля в попытках раскачать оборону бразильцев, моменты у ворот пентакампеонов еще наверняка будут.



67' Сантос не очень удачно отбил мяч после дальнего удара Солера, однако успел исправить свою оплошность, опередив Ольмо.



65' Пау Торресу требуется медицинская помощь, а Матеус Кунья получает желтую карточк за опасную игру.



64' Антони получил мяч в штрафной и попытался пробить по воротам, но угодил в защитника. В следующем моменте Матеус Кунья жестко играет против Пау Торреса в штрафной испанцев.



61' ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! МИКЕЛЬ ОЯРСАБАЛЬ!!!

Солер с правого фланга исполнил подачу на дальний угол вратарской, а Оярсабаль в падении вгоняет мяч в ближний угол ворот Сантоса!



60' Еще один угловой сборной Испании ни к чему опасному не привел, мяч в итоге достался аж голкиперу Унаи Симону.



59' Испанцы разыграли угловой на левом фланге, после чего последовала подача на дальний угол вратарской, откуда Пау Торрес простреливает во вратарскую, но защитник прервал передачу. Требуют испанцы пенальти за игру рукой, но в этом моменте арбитры разобрались быстро.



56' Пытается сборная Испании переломить ход неудачно складывающегося матча, пока что путем контроля мяча.



53' Угловой в исполнении бразильцев не привел к моменту, с подачей Клаудиньо испанцы справились. Вторым темпом Антони пробил с радиуса штрафной, но его заблокировал защитник.



52' ОПАСНО!!! Быстрая атака бразильцев, Ришарлисон получает мяч в штрафной от Куньи, на замахе убирает Хиля и пробивает низом, однако Симон ногой цепляет мяч, от которой круглый отскакивает в перекладину!



50' Антони после передачи из глубины вываливался один на один с Симоном, однако голкипер потащил мяч из нижнего угла, а уже затем боковой арбитр зажег флажок.



48' Оярсабаль после прострела с левого фланга пробивает в касание с 10 метров, однако на пути мяча оказывается свой же партнер Солер.



46' Второй тайм начался! Брайан Хиль и Карлос Солер появляются на поле вместо Микеля Мерино и Марко Асенсио.



45+4' Звучит свисток на перерыв!



45+2' ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! МАТЕУС КУНЬЯ!!!

Дани Алвес спасает мертвый мяч у лицевой и зажигает свечу над штрафной, а Матеус Кунья перехитрил защитников сборной Испании и расстрелял дальний угол ворот Симона!



45+1' Ришарлисон после прострела с левого фланга пробивает низом из центра штрафной, однако Пау Торрес блокирует удар бразильца.



45' 2 минуты добавляет арбитр к основному времени первого тайма.



42' Угловой заработали испанцы на левом фланге атаки, однако подача получилась крайне неудачной, мяч сразу же покинул поле.



40' Асенсио заработал штрафной на правом фланге атаки и сам же исполнил подачу на дальнюю штангу, однако никто из партнеров в ту зону не успел.



38' Ришарлисон не забивает пенальти! Сильный удар бразильца с "точки", но мяч летит выше перекладины!



37' Пенальти в ворота сборной Испании! Арбитр указывает на "точку" после просмотра видео!



36' Главный арбитр Крис Бит самостоятельно отправляется к монитору, а это значит, что 11-метровый с большой долей вероятности будет назначен.



35' Пока врачи сборной Бразилии на поле, в ВАР-центре проверяют момент со столкновением Матеуса Куньи и Унаи Симона.



34' Унаи Симон после навеса со штрафного не добирается до мяча на выходе, круглый от головы защитника проходит рядом со штангой. Голкипер при этом врезается в Матеуса Кунью, требуется помощь врачей бразильцу.



32' Асенсио получает мяч на правом краю штрафной и с левой бьет по воротам, но Сантос без особых проблем снаряд фиксирует.



31' Ришарлисон получает предупреждение за грубый фол против Эрика Гарсии.



30' Антони подает с правого фланга на дальнюю штангу, однако Ришарлисон до мяча не дотянулся, а удар Араны с подбора был заблокирован.



28' Чуть поинтереснее смотрятся бразильцы во второй трети первого тайма, явно желают они защитить титул олимпийских чемпионов.



26' Эрик Гарсия получает желтую карточку за жесткий фол против Ришарлисона.



25' ОПАСНО!!! Арана с левого фланга простреливает на угол вратарской, откуда Ришарлисон пробивает в касание - мяч попадает в сетку с внешней стороны!



24' Атака бразильцев левым флангом завершается подачей Клаудиньо от лицевой - испанцы не без труда отбиваются.



23' Чуть успокоилась игра после достаточно интересного отрезка, достаточно высокий процент брака в действиях команд.



20' Арана получает желтую карточку за удар локтем в лицо Хилю.



19' Унаи Симон выбил мяч прямо на соперника, последовала передача на Ришарлисона и скидка левее на Дугласа Луиса, который низом пробил с 13 метров - голкипер вытащил снаряд из угла. После розыгрыша углового Арана пробил из-за пределов штрафной, но удар оказался заблокирован.



17' Асенсио со штрафного с правого полуфланга исполнил прямой удар, однако мяч прошел намного выше перекладины ворот Сантоса.



16' ОПАСНО!!! После навеса Асенсио Оярсабаль скинул мяч в центр на Ольмо, однако Диего Карлос помешал Дани пробить, а затем успел выбить снаряд непосредственно с ленточки!



15' 55 процентов игрового времени мячом владеют испанцы, однако последние минуты чаще проходят на их половине поля.



13' Унаи Симон выходит за пределы штрафной и выбивает мяч, попутно попадая коленом в голову Антони, но бразилец сумел избежать медицинской помощи.



12' Штрафной на правом фланге заработали бразильцы, однако подача Дани Алвеса адресата из числа партнеров не нашла.



10' Антони исполняет перевод на левый край, откуда Арана сходу простреливает в штрафную - Унаи Симон забирает мяч на выходе.



8' Матеус Кунья прорвался по центральной зоне и попытался выдать проникающий пас на Ришарлисона, однако Эрик Гарсия маневр бразильца разгадал.



7' Без ворот проходит стартовый отрезок встречи, большая плотность в центре поля.



5' Сборная Испании старается больше владеть мячом на старте встречи, загружая его вперед, арбитр снова фиксирует фол в атаке со стороны подопечных де ла Фуэнте.



3' Оярсабаль стал адресатом заброса из глубины, однако Сантос вышел за пределы штрафной и испанца опередил. При этом футболисты столкнулись и не сразу поднялись с газона.



1' Матч начался, поехали!





: Сантос, Арана, Нино, Диего Карлос, Дани Алвес, Бруно Гимараэс, Дуглас Луис, Антони, Матеус Кунья, Ришарлисон, Клаудиньо.: Унаи Симон, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Оскар Хиль, Педри, Мерино (Брайан Хиль, 46), Оярсабаль, Ольмо, Асенсио (Солер, 46), Субименди, Кукурелья.: Арана, 20, Эрик Гарсия, 26, Ришарлисон, 31, Матеус Кунья, 65, Дуглас Луис, 89.