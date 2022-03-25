Финляндия - Исландия. 26 марта 2022 19:00 онлайн Лига ставокКто победит?Финляндия 2.22 Ничья 3.2Исландия3.45 Автообновление Не обновлять 30 секунд 1 минута 2 минуты 3 минуты 4 минуты 5 минут 10 минут Товарищеский матчГолы:Финляндия:Исландия:Предупреждения: Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram, Яндекс.Новостях и Дзене. Все главные и интересные новости тут Яндекс.Дзен Яндекс.Новости Телеграм Теги: Сборная Финляндии Сборная Исландии Товарищеские матчи Нашли ошибку в статье? 0