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БалтикаНе начат
П1 2.07X 3.7П2 3.6
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Оренбург - Краснодар. 12 августа 2023 17:30

Лига Ставок Кто победит? 
Оренбург3.05 Ничья 3.7Краснодар2.32
Чемпионат России

4 тур
Стадион: Газовик
Оренбург, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Оренбург Краснодар Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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