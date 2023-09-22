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Объявлены судейские назначения на матчи 9-го тура РПЛ
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Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
Бернли
Лутон
Ливерпуль - Вест Хэм. 24 сентября 2023 16:00
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