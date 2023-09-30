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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
6 - 1 6 1
БрайтонЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
БернлиЗавершен
Борнмут
0 - 4 0 4
АрсеналЗавершен
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Эвертон
1 - 2 1 2
Лутон ТаунЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Тоттенхэм
1 - 1 1 1
Ливерпуль2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 0 0 0
ВильярреалЗавершен
Райо Вальекано
2 - 2 2 2
МальоркаЗавершен
Жирона
0 - 3 0 3
Реал Мадрид2 тайм
Реал Сосьедад
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 4 0 4
НаполиЗавершен
Милан
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Салернитана
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
1 - 0 1 0
УнионЗавершен
Вольфсбург
2 - 0 2 0
АйнтрахтЗавершен
Майнц
0 - 3 0 3
БайерЗавершен
Бохум
1 - 3 1 3
Боруссия МЗавершен
Кёльн
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 2 2 2
Бавария2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
0 - 0 0 0
ПСЖЗавершен
Монако
22:00
МарсельНе начат

Тулуза - Мец. 1 октября 2023 16:00

Чемпионат Франции

7 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Тулуза Мец Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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