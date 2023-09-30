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Гол Давилы принес ЦСКА победу над "Балтикой" в домашнем матче 10-го тура РПЛ
10
Гол и голевой пас Кордобы принесли "Краснодару" выездную победу над "Рубином"
12
Чалов и Файзуллаев - в основе ЦСКА на матч с "Балтикой", Заболотный в запасе
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Гол Жемалетдинова в заключительной десятиминутке принес "Локомотиву" победу над "Пари НН"
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Тулуза - Мец. 1 октября 2023 16:00
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