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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
1 - 0 1 0
Сан-Марино1 тайм
Молдова
20:00
АлбанияНе начат
Финляндия
20:00
Северная ИрландияНе начат
Италия
22:45
Северная МакедонияНе начат
Дания
22:45
СловенияНе начат
Польша
22:45
ЧехияНе начат
Англия
22:45
МальтаНе начат

Динамо Мх - Тюмень. 18 ноября 2023 16:00 


            
Первая лига

19 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        
        
        
Динамо Мх Тюмень Первая лига

     
        
        





        

            
                
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