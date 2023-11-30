Тулуза - Сент Жиллуаз 0 - 0 (1 тайм)
Лига Европы
Группа E
5 тур
Группа E
5 тур
Тулуза: Рест - Диарра, Николайсен, Коста, Деслер - Суасо, Сьерро, Кассерес, Деннум - Шмидт, Даллинга.
Юнион: Морис - Матида, Берджесс, Мак Аллистер - Лапуссен, Ванхаутте, Расмуссен, Кастро-Монтес - Амура, Родригес, Пуэртас
Прогнозы пользователей: Тулуза vs Сент Жиллуаз?
Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт
Итоги опроса
Победа Тулуза - 75% (3)
3
Победа Сент Жиллуаз - 0% (0)
0
Ничья - 25% (1)
1
Усреднённый прогноз пользователей:
Тулуза 2 - 1 Сент Жиллуаз
Голосовало: 4