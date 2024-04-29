Бавария - Реал Мадрид. 30 апреля 2024 22:00

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"Урал" ушел от поражения в матче с "Рубином" на 86-й минуте
"Краснодар" вдесятером сыграл вничью с "Крыльями Советов" и не смог обойти "Зенит" в таблице РПЛ
40
Заседание CAS по делу об аренде Васютина из "Зенита" в "Юргорден" пройдет 16 июля
2
"Рубин" и "Урал" объявили стартовые составы на матч 26-го тура, Даку, Итало и Шеттине - в основе
Судья Федотов: отмена гола "Краснодара" в ворота "Крыльев Советов" - правильное решение
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