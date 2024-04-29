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МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Ростов
19:30
ОренбургНе начат

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Черноморец
0 - 0 0 0
Динамо МхПерерыв

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Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

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Дженоа
21:45
КальяриНе начат

Бавария - Реал Мадрид. 30 апреля 2024 22:00

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 Лига чемпионов

1/2 финала, первый матч
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Бавария - Реал Мадрид?


	



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Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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