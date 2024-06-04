Нидерланды - Канада. 6 июня 2024 21:45

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Источник: "Спартак" хочет перехватить голкипера "Балтики" Латышонка у "Зенита"
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Transfermarkt обновил стоимости игроков российского чемпионата - в топ-3 вошли два представителя "Краснодара"
13
ЦСКА объявил о переходе защитника Данила Кругового
20
В комитете по этике РФС подтвердили условную дисквалификацию и денежный штраф полузащитника "Рубина" Безрукова
15
ЦСКА официально объявил, что новым главным тренером команды станет Марко Николич
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Товарищеские матчи. Сборные
Словения
2 - 1
2
1
Армения
Завершен
Швейцария
1 - 0
1
0
Эстония
1 тайм
Румыния
0 - 0
0
0
Болгария
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Австрия
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0
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0
Финляндия
1 тайм
Ирландия
0 - 0
0
0
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Италия
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0
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Турция
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Товарищеские матчи. Сборные
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0
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Шотландия
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Хорватия
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3
0
Северная Македония
Завершен
Албания
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3
0
Лихтенштейн
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Англия
3 - 0
3
0
Босния и Герцеговина
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Германия
0 - 0
0
0
Украина
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Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
19:00
Сан-Марино
Не начат
Дания
20:00
Швеция
Не начат
Норвегия
20:00
Косово
Не начат
Бельгия
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Черногория
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Франция
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Люксембург
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Испания
22:30
Андорра
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Нидерланды - Канада. 6 июня 2024 21:45
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