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Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ФКСБ
2 - 0 2 0
ПАОКЗавершен
Рома
3 - 2 3 2
ПортуЗавершен
Буде-Глимт
5 - 2 5 2
ТвентеЗавершен
Галатасарай
2 - 2 2 2
АЗ АлкмарЗавершен
Виктория П
3 - 0 3 0
ФеренцварошЗавершен
Аякс
1 - 2 1 2
ЮнионЗавершен
Андерлехт
2 - 2 2 2
ФенербахчеЗавершен
Реал Сосьедад
5 - 2 5 2
МидтьюлландЗавершен

Лига конференций УЕФА

Бетис
0 - 1 0 1
ГентЗавершен
Олимпия
0 - 0 0 0
БорацЗавершен
Пафос
2 - 1 2 1
ОмонияЗавершен
Хайденхайм
1 - 3 1 3
КопенгагенЗавершен
Ягеллония
3 - 1 3 1
ТСЦ Бачка-ТополаЗавершен
Панатинаикос
2 - 0 2 0
ВикингурЗавершен
АПОЭЛ
0 - 2 0 2
ЦелеЗавершен
Шэмрок Роверс
0 - 1 (П 4 - 5) 0 145
МольдеЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен

16:00 Ростов - Динамо Самарканд

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Ростов Динамо Самарканд Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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