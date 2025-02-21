16:00 Ростов - Динамо Самарканд

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Источник: переход Перейры в "Зенит" сорвался
6
Официально: полузащитник Зорин продлил контракт со "Спартаком" и ушел в аренду в "Ахмат"
Ge.Globo: хавбек "Крузейро" Перейра проходит медосмотр перед переходом в "Зенит"
14
"Спартак" одержал победу над "Торпедо" в товарищеском матче. Солари отметился забитым мячом
15
Источник: "Васко да Гама" закрыл сделку по переходу Гарре из "Крыльев Советов"
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