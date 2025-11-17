Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
3 - 0 3 0
Андорра2 тайм

Омония - Динамо Киев. 27 ноября 2025 20:45

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Лига конференций

Общий этап. 4 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Омония Динамо Киев Лига конференций

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?