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Владимир Абрамов: Панюков усилил бы "Локомотив", недаром "Зенит" три года подряд звал его в Петербург

Бывший агент форварда литовского "Атлантаса" Андрея Панюкова Владимир Абрамов рассказал, что игрок мог бы усилить московский "Локомотив". Напомним, что ранее соглашение с игроком расторгла португальская "Брага", в которой игрок находился на правах аренды.

"Он же был один из самых перспективных футболистов молодежной сборной, отыграв больше всех матчей, чем кто-либо за последние десять лет. И больше голов забил! Что касается "Локомотива", то все зависит от Юрия Семина. Андрей находится в отличной форме. Руководители "Браги" им были довольны, расставаться не хотели, но обстоятельства привели к этому. До этого три португальских клуба были готовы предложить ему перейти к ним. ? Андрей смог бы усилить "Локомотив", этот переход не стал бы исключать. Впрочем, он даже "Зенит" бы усилил. Недаром питерцы последние три года все время присылали ему приглашение. Другое дело, что сидеть на скамейке Панюков не планирует. Из-за этого он ушел из московского "Динамо" ? за два года сыграл три матча и забил два гола", - цитирует агента "Спорт День за Днем".
Теги: Абрамов Панюков
Вчера, 23:50
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№2 Написал: Motivation (Сегодня, 00:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Руководители "Браги"
Угу, звучит красиво stuck_out_tongue_winking_eye "Самогонщики"


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 00:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пешком бы в зенит пришел еслиб звали
Регистрация: 3.11.2016
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