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Валерий Газзаев: Мутко оскорбил весь тренерский цех России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев подверг критике вице-премьераа РФ и президента РФС Виталия Мутко по поводу высказывания о российских тренерах.

"Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF, позволил себе недопустимые, на мой взгляд, слова в адрес наших тренеров, заявив, что они не могут работать без допинга. Это оскорбление всего тренерского цеха — не только легкоатлетов. Россия — великая спортивная держава. Наши тренеры по разным видам спорта являются мировыми легендами, подготовившими сотни замечательных спортсменов. Сам он не был тренером ни одного дня.

Виталий Леонтьевич долгое время был министром спорта. И именно в его бытность руководителем нашу легкоатлетическую и всю паралимпийскую сборную отстранили от Игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, за последние шесть лет футбольная сборная России показала худшие результаты в истории чемпионатов мира и Европы. В результате чего сегодня мы, страна, воспитавшая Эдуарда Стрельцова, Льва Яшина, Рината Дасаева и других великих игроков, находимся на 61-м месте в рейтинге ФИФА.

Я убеждён, подобные обвинения вице-премьера неуместны и непозволительны. Особенно сегодня, когда против нашей страны развязана агрессивная кампания по дискредитации отечественного спорта", - цитирует Газзаева "Коммерсант".
Теги: Газзаев Мутко
Сегодня, 21:05
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14
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№14 Написал: fd65 (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бывает... Виталий Леонтьевич и не такую х..ню нес бывало... не каждый моторист сможет адекватно мысли свои выразить...на русском языке.., а Леонтьевич и в аглицком силен...))))))
Регистрация: 3.12.2016
№13 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пёс и недоминистр лаяться и веселят народ, ЦИРК. А вообще обоих надо гнать подальше от СПОРТА и Футбола в частности. sunglasses


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№12 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Витек 88-20
Красиво говорит! Только после Газая Алания умерла, осталась вызженная земля!!
Боюсь и здесь так же, все хороши! Пока нету в руках власти!!!
Но Мудка давно надо гнать а его еще дальше продвинули нонсенс...

Да причем здесь Газзаев в падении Алании? Просто водочных королей оттерли от темного бизнеса и они прекратили финансирование футбола.
Регистрация: 21.03.2010
№11 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Красиво говорит! Только после Газая Алания умерла, осталась вызженная земля!!
Боюсь и здесь так же, все хороши! Пока нету в руках власти!!!
Но Мудка давно надо гнать а его еще дальше продвинули нонсенс...
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: михаил555 Москва (Сегодня, 21:56) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Оба хороши и оба хотели объединённый чемпионат и конечно бабло самое главное для них,стоят друг друга.
Регистрация: 20.01.2011
№9 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
когда Мутко попросят уйти...

"Того, кого знал и ценил по спортзалу,
того, с кем сидел на соседнем горшке
никак не возможно отправить в опалу -
заведовать баней в Нижнем Торжке…" (с)
Регистрация: 8.02.2011
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:45) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дуэль, однозначно дуэль. Желательно с двойным смертельным исходом.
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:34) #
  • +3
  •  (5)

Соглашусь.... Вообще создаётся впечатление, что большинство своих заявлений Мудко делает , находясь под кайфом, или просто дурак...?((
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Молодец Газзаев . Всё правильно сказал ! Если бы все , кто в спорте чего-то добился высказались , то может нас и избавили от этой крысы !
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (4)
online

когда Мутко попросят уйти... видимо никогда при Путине этого не случится
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: Антонио Пенальти (Сегодня, 21:16) #
  • +9
  •  (9)

13iv74,
Это было не "при Мутко" а при Хиддинке. Что же касается обсуждаемого господина, это кем надо быть,чтобы заварить всю кашу а потом обвинить всех и вся в сложившейся ситуации? Чтобы избежать сравнения с известным животным,которое несмотря на репутацию осталось далеко позади,назовем его Мутко. Имя ставшее нарицательным.
Регистрация: 8.07.2016
№3 Написал: N-52 (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Спортивный паноптикум : один демагог обвиняет другого .
Регистрация: 13.08.2012
№2 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 21:15) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Вот тут Георгич прав, будь у мутко яйца он бы боролся с дескридитацией нашего спорта.
А так людей отстраняют, вешают на нас надуманные допинги, а никто не несет наказания и ответственности ни у кого никакой.Всем на всё насрать.
Верхушка государства давно уже не несет ни за что этой самой ответственности и покуизм плодит во всех остальных - ведь управлять покуистами намного проще..

Цитата: 13iv74
вообще то при Мутко сборная впервые за много лет попала на Чемпионат мира..и в 2008 году взяла бронзу на ЧЕ


это никак не заслуга Мутко, просто стечение обстоятельств+главного тренера+молодой(тогда еще) поросли грамотных игроков во всех линиях.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:10) #
  • -8
  •  (16)

вообще то при Мутко сборная впервые за много лет попала на Чемпионат мира..и в 2008 году взяла бронзу на ЧЕ
Регистрация: 22.11.2014
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