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Рохус Шох: ликвидация "Ротора" изначально было неправильным решением
Глава Федерации футбола города Волгограда Рохус Шох рассказал, кто и как ликвидировал "Ротор".
"Насколько я знаю, у нынешнего "Ротора" нет долгов. А если говорить о прошлом, то ликвидация "Ротора" изначально было неправильным решением. Хотя я не хочу говорить о всех подробностях той ситуации. Вы знаете, что помимо отстранения команды на полтора года от футбола, пришлось потратить большие деньги на ликвидацию клуба, создание и содержание новой команды. Хочу подчеркнуть, что на всё это было потрачено значительно больше денег, чем изначальная сумма долгов клуба. Я могу назвать этих героев: бывший вице-губернатор Галушкин, бывший председатель спорткомитета Иванов Виктор Петрович. Всё это делалось их руками. Но Волгоград всегда был и остаётся футбольным регионом. Даже сейчас на этот "Ротор", который только начал играть на маленьких стадионах, люди возвращаются на трибуны и собирают полные стадионы. Когда наш клуб закрывали, то в ФНЛ на "Ротор" в среднем ходило по 11 тысяч болельщиков. Это город с потенциалом, в котором заложены традиции", - цитирует Шоха "Спорт FM".
"Насколько я знаю, у нынешнего "Ротора" нет долгов. А если говорить о прошлом, то ликвидация "Ротора" изначально было неправильным решением. Хотя я не хочу говорить о всех подробностях той ситуации. Вы знаете, что помимо отстранения команды на полтора года от футбола, пришлось потратить большие деньги на ликвидацию клуба, создание и содержание новой команды. Хочу подчеркнуть, что на всё это было потрачено значительно больше денег, чем изначальная сумма долгов клуба. Я могу назвать этих героев: бывший вице-губернатор Галушкин, бывший председатель спорткомитета Иванов Виктор Петрович. Всё это делалось их руками. Но Волгоград всегда был и остаётся футбольным регионом. Даже сейчас на этот "Ротор", который только начал играть на маленьких стадионах, люди возвращаются на трибуны и собирают полные стадионы. Когда наш клуб закрывали, то в ФНЛ на "Ротор" в среднем ходило по 11 тысяч болельщиков. Это город с потенциалом, в котором заложены традиции", - цитирует Шоха "Спорт FM".
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