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Хайдар Алханов: надеемся, что Оздоев останется в "Тереке" и на следующий сезон

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов остался доволен переходом полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева в грозненский клуб.

"Это очень хороший переход, Магомед должен помочь "Тереку". Тем более Оздоев начинал карьеру в дубле грозненского клуба. Это способный и хороший футболист, которого мы рады видеть в команде. Нам бы хотелось, чтобы и будущий сезон Оздоев провёл в "Тереке", - цитирует Алханова "Спорт-Экспресс".
Теги: Алханов Оздоев Рубин
Сегодня, 20:01
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