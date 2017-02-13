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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Хайдар Алханов: надеемся, что Оздоев останется в "Тереке" и на следующий сезон
Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов остался доволен переходом полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева в грозненский клуб.
"Это очень хороший переход, Магомед должен помочь "Тереку". Тем более Оздоев начинал карьеру в дубле грозненского клуба. Это способный и хороший футболист, которого мы рады видеть в команде. Нам бы хотелось, чтобы и будущий сезон Оздоев провёл в "Тереке", - цитирует Алханова "Спорт-Экспресс".
"Это очень хороший переход, Магомед должен помочь "Тереку". Тем более Оздоев начинал карьеру в дубле грозненского клуба. Это способный и хороший футболист, которого мы рады видеть в команде. Нам бы хотелось, чтобы и будущий сезон Оздоев провёл в "Тереке", - цитирует Алханова "Спорт-Экспресс".
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