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Георгий Тигиев не может перейти в "Спартак" из-за агентов?

Переговоры защитника "Анжи" Георгия Тигиева с московским "Спартаком" затягиваются, сообщает "Спорт день за днем".

Красно-белые заинтересованы в футболисте, однако в деле замешаны агенты, из-за которых прямого контакта между клубами нет. При этом "Анжи" готов расстаться с футболистом, но за хорошие деньги, которых 21-летний Тигиев, по мнению клуба, стоит.

Отмечается, что на сбор "Спартака" в Испании приехал генеральный директор Сергей Родионов. Предполагается, что для оформления сделки насчет Тигиева.
Теги: Тигиев Анжи Спартак
Сегодня, 18:43
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12
(4)
№12 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 20:18) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Цитата: sanyapytilin
Правильно, с поросят надо жимануть по максимуму, денег куры не клюют.

Завидуешь, глядя на усиление Спартака и сравниваешь с усилением ЦСКА, как я понял. blush


Не-е-е... Он завидует созиданию с "Рубином"))
Регистрация: 22.02.2013
№11 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 20:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Есть другие игроки,ищите быстрее,У Кутепова только рост для центра хорош,шевелитесь!
Регистрация: 9.10.2012
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Motivation
Они его никак от лавки оторвать не могут. Так вцепился в нее четырьмя лапами и хвостом, что не оторвать. Пробовали бананом на поле выманить, мычит что то невнятное и пытается вцепиться еще и зубами в соседнюю пальму

Ужас..


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Motivation (Сегодня, 19:51) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Сколько там Витёк уже за ослов забил?

Они его никак от лавки оторвать не могут. Так вцепился в нее четырьмя лапами и хвостом, что не оторвать. Пробовали бананом на поле выманить, мычит что то невнятное и пытается вцепиться еще и зубами в соседнюю пальму


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:48) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
Галиани вон до сих пор фестивалит, что нашел лохов, бездаря с огромной зп впарить...

Этот бездарь забивает в каждом матче. Сколько там Витёк уже за ослов забил?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Motivation (Сегодня, 19:43) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Фестивалить до сих пор Ботафого, что нашли лохов, которые отвалили 10 лямов за Витиньо, "второго Неймара"

И у бразильских охотников за головами, 5 лет за деньги Гинера "ловившим" беглого раба с плантаций коки по всем кабакам с Витюней в обнимку laughing

Цитата: ajax101
1 млн. Анжи и 5- 6 млн. агентам...

И каждому по губозакаточной машинке


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
1 млн. Анжи и 5- 6 млн. агентам...
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:32) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Галиани вон до сих пор фестивалит

Фестивалить до сих пор Ботафого, что нашли лохов, которые отвалили 10 лямов за Витиньо, "второго Неймара" laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Motivation (Сегодня, 19:24) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Гинер, вон, какой-то (блокирующий, по-моему) пакет акций прикупил какой-то из энергетических компаний.

Ага, а ЦКГ еще осенью продал - и опять чеченам smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:22) #
  • +3
  •  (15)
online

Цитата: sanyapytilin
Правильно, с поросят надо жимануть по максимуму, денег куры не клюют.

Завидуешь, глядя на усиление Спартака и сравниваешь с усилением ЦСКА, как я понял. blush
Гинер, вон, какой-то (блокирующий, по-моему) пакет акций прикупил одной из энергетических компаний.
Ему то на ЦСКА уже наплевать, да и у сынка его вроде все акции клуба.
А сынок...
Что сынок?
Как папка скажет, то и сделает.
Возмёт, да и продаст летом лучших игроков (папке денег не будет хватать на покупку предприятий), а потом будет заявлять, как в "Анжи", что, мол, "у ЦСКА поменялся вектор развития", и "мы из ФНЛ начнём своё краснознамённое восхождение на вершину гейропейского футбола!" laughing
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:06) #
  • -16
  •  (28)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно, с поросят надо жимануть по максимуму, денег куры не клюют. Пусть хохол раскошеливается.

Галиани вон до сих пор фестивалит, что нашел лохов, бездаря с огромной зп впарить...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 18:52) #
  • +6
  •  (6)

свою долю выманивают побольше обобрать
Регистрация: 6.02.2017
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