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Георгий Тигиев не может перейти в "Спартак" из-за агентов?
Переговоры защитника "Анжи" Георгия Тигиева с московским "Спартаком" затягиваются, сообщает "Спорт день за днем".
Красно-белые заинтересованы в футболисте, однако в деле замешаны агенты, из-за которых прямого контакта между клубами нет. При этом "Анжи" готов расстаться с футболистом, но за хорошие деньги, которых 21-летний Тигиев, по мнению клуба, стоит.
Отмечается, что на сбор "Спартака" в Испании приехал генеральный директор Сергей Родионов. Предполагается, что для оформления сделки насчет Тигиева.
Красно-белые заинтересованы в футболисте, однако в деле замешаны агенты, из-за которых прямого контакта между клубами нет. При этом "Анжи" готов расстаться с футболистом, но за хорошие деньги, которых 21-летний Тигиев, по мнению клуба, стоит.
Отмечается, что на сбор "Спартака" в Испании приехал генеральный директор Сергей Родионов. Предполагается, что для оформления сделки насчет Тигиева.
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