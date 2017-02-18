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Григорий Колосовский: желаю тульскому "Арсеналу" удачи в чемпионате

Главный тренер "Пахтакора" Григорий Колосовский прокомментировал ничью своей команды в матче против тульского "Арсенала" (0:0).

"Счет объективен. "Арсенал" владел преимуществом, но мы также не отсиживались в обороне. Могли и выиграть. Отмечу, что наша команда уступает командам из российского чемпионата. Мы из-за небольшой заминки проиграли "Крыльям" (0:1). Желаю "Арсеналу" удачи в чемпионате!", - цитирует Колосовского официальный сайт туляков.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 21:01
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