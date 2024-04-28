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Голкипер "Динамо" Шунин: не позволили "Зениту" насесть на наши ворота

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Вратарь "Динамо" Антон Шунин высказался после победы над "Зенитом" в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы действовали как единый механизм, классно друг друга страховали. Терпели, качественно выходили в контратаки. Реализовали свой момент. Понятно, что не стали низко садиться. И мы не позволили "Зениту" насесть на наши ворота. Тяжелая игра, при этом мы достойно себя в ней показали", заявил Шунин.

Московское "Динамо" одержало минимальную победу в домашнем матче с "Зенитом" в рамках 26-го тура чемпионата России. Голом в составе "бело-голубых" отметился форвард Константин Тюкавин. Победа позволила "Динамо" набрать 47 очков в 26-ти матчах сезона.

За четыре тура до финиша "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на 3 очка, а от "Краснодара" - на 2. Завтра 29-го апреля "Краснодар" сыграет свой матч 26-го тура против "Крыльев Советов", по результатам которого может довести число набранных очков до 52-х и опередить "Зенит".

Источник: "Матч ТВ"

Шунин Антон Зенит Динамо
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