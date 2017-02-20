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Георгий Тигиев переведен в дубль "Анжи"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев рассказал, что переведен в молодежный состав команды.

"Тренируюсь с дублем. Что произошло? Не хочу об этом говорить. "Спартак"? Не знаю, что и как. Я просто тренируюсь, а новости узнаю из интернета. Сам не в курсе. Из "Спартака" не связывались, этим занимается агент. Я тренируюсь и жду, как что решится", - цитирует Тигиева "Спорт-Экспресс".
Теги: Тигиев Анжи
Сегодня, 18:39
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6
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№6 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
будет объявлено в последний день окна.

Ничего страшного на мой взгляд. Всё-равно его берем на перспективу.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:00) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гони агента в шею и переходи в Спартак


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:59) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Парень хочет уйти , агент хочет много денег , итог - дубль . Нашла коса на камень . Посмотрим...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:57) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Бриг
Типа поматросили и бросили...а парня в дубль..чтобы в Спартак не сильно хотелось..

Похоже, о переходах Миранчука и Тигиева будет объявлено в последний день окна.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:54) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Типа по матросили и бросили...а парня в дубль..что бы в Спартак не сильно хотелось..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:41) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём..
Регистрация: 14.12.2011
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