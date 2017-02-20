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Георгий Тигиев переведен в дубль "Анжи"
Защитник "Анжи" Георгий Тигиев рассказал, что переведен в молодежный состав команды.
"Тренируюсь с дублем. Что произошло? Не хочу об этом говорить. "Спартак"? Не знаю, что и как. Я просто тренируюсь, а новости узнаю из интернета. Сам не в курсе. Из "Спартака" не связывались, этим занимается агент. Я тренируюсь и жду, как что решится", - цитирует Тигиева "Спорт-Экспресс".
"Тренируюсь с дублем. Что произошло? Не хочу об этом говорить. "Спартак"? Не знаю, что и как. Я просто тренируюсь, а новости узнаю из интернета. Сам не в курсе. Из "Спартака" не связывались, этим занимается агент. Я тренируюсь и жду, как что решится", - цитирует Тигиева "Спорт-Экспресс".
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