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"Спартак" внес в заявку на сезон Самбу, Сакалу и Сильвануса

"Спартак" дозаявил на вторую часть чемпионата России нескольких игроков, сообщает официальный сайт РФПЛ.

Это три молодых легионера: нападающие Самбу (Португалия), Джуниор Фэшн Сакала (Замбия) и Нимели Сильванус (Либерия).
Теги: Спартак
Сегодня, 22:34
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(3)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну всё, пи...дец Андриану и зеЛуишу,- они еще с хвостами, так что шансов тягаться в прыти у аборигенов спартака нет. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: andaar Ростовская область (Сегодня, 23:13) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
а 4 африканец где?зеппатой вроде кличут
Регистрация: 16.06.2016
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:56) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Sergey Nasirov_2
А тигиевым?

До вечера должны успеть дозаявить.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:46) #
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  •  (1)

А тигиевым?
Регистрация: 27.07.2016
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