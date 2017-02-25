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Ари: к сожалению, я не смогу сыграть против "Краснодара"

Нападающий "Локомотива" Ари, перешедший из "Краснодара" на правах аренды, по условию контракта не сможет сыграть против своего бывшего клуба.

"Я очень хотел, чтобы у меня была возможность сыграть за "Локомотив" против "Краснодара", но не удалось договориться. К сожалению, в контракте есть пункт, по которому я не могу этого сделать, иначе на клуб будут наложены дисциплинарные санкции", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
Теги: Ари Локомотив Краснодар
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:44) #
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Болеет за:
«Краснодар»
А жаль..жаль..интересно было..
Регистрация: 21.11.2016
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