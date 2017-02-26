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Павел Могилевец провел первую тренировку с "Ростовом" (фото)

Полузащитник Павел Могилевец провел первую тренировку с "Ростовом", сообщает твиттер клуба.

Футболист на этой неделе покинул "Зенит" и заключил контракт с донским клубом.

Павел Могилевец провел первую тренировку с "Ростовом" (фото)
Теги: Могилевец Ростов
Сегодня, 18:06
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№2 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 18:43) #
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Борис Борисович,
Уверен , что и сам Могилевец надеется больше вас не видеть )))
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 18:22) #
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Наконец то! Надеюсь,больше в Зените его не увижу.Ну и удачи ему в дальнейшем.
Регистрация: 11.08.2008
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