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ЦСКА объявил о продлении контракта с Федором Чаловым до лета 2020 года

Сегодня ЦСКА продлил соглашение с воспитанником армейского клуба Фёдором Чаловым, информирует официальный сайт красно-синих.

Нападающий подписал контракт, который будет действовать до окончания сезона-2019/20.
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 19:06
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№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:11) #
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Хороший паренёк: дерзкий по-спортивному, с характером.
Прямо клад какой-то отрыли у себя в ЦСКА. blush
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:09) #
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online

Ну и правильно. Напа таранного типа у нас не было со времён Дениски Попова.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Еще три года на лавке smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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